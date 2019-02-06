Ракета Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая в среду, вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника для Индии и Саудовской Аравии с Грецией, сообщила компания Arianespace.

Старт ракеты Европейского космического агентства (ЕКА) был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это первый в нынешнем году запуск ракеты семейства Ariane и 247-й с начала их использования 40 лет назад. Общий груз, который был выведен на орбиту, составил более 10 тонн.

Оба спутника выведены на геостационарную орбиту, перигей которой составит 250 км, апогей - 35786 км.

Ariane 5 - двухступенчатая ракета-носитель, разработанная Францией, считается одной из самых надежных. На ее разработку ушло около 10 лет и $7 млрд. Высота ракеты составляет 54,8 м, диаметр - 5,4 м, стартовая масса - 777 тонн.