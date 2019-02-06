В МИД Франции назвали неприемлемой встречу вице-премьера Италии с "желтыми жилетами"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Французские власти заявили, что вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо не должен вмешиваться во внутренние дела Франции после того, как он встретился с представителями движения "Желтые жилеты", передают в среду западные СМИ.

"Эта новая провокация одной соседней страны и партнера в отношении другой в самом сердце ЕС неприемлема", - приводят издания выдержки из заявления представителя французского МИД.

"Ди Майо, облеченный правительственными полномочиями, должен удостовериться в том, что своим вмешательством он не причиняет ущерб нашим отношениям - он должен сделать это в интересах как Франции, так и Италии", - подчеркивается в заявлении.

Вице-премьер Италии Ди Майо накануне заявил, что провел встречу с представителями оппозиционного движения "Желтые жилеты" во Франции.

Он сообщил, что встречался с известным активистом "Желтых жилетов" Кристофом Шаленсоном, а также с представителями движения, которые намерены принять участие в выборах в Европарламент в мае 2019 года.