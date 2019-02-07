Париж отозвал для консультаций посла из Италии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Франции в четверг объявили об отзыве своего посла из-за Италии в связи с "необоснованной" критики со стороны Рима.

"Французское правительство решило отозвать посла Франции в Италии для консультаций", - говорится в заявлении французского МИД.

"Франция в течение нескольких месяцев становилась объектом многочисленных обвинений и безосновательных нападок, а также возмутительных заявлений", - отмечается в нем.

Во французском внешнеполитическом ведомстве, говоря об этих событиях, отмечают, что "подобных прецедентов не было с конца войны (Второй мировой - ИФ)".

В МИД Франции призвали итальянскую сторону "восстановить дружеские отношения и взаимное уважение".

Французские СМИ отмечают, что такое заявление со стороны Парижа прозвучало на фоне недавней встречи вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями "желтых жилетов" во Франции.

Накануне французские власти заявили, что Ди Майо не должен вмешиваться во внутренние дела Франции. "Эта новая провокация одной соседней страны и партнера в отношении другой в самом сердце ЕС неприемлема", - сказал представитель МИД Франции.

Ранее вице-премьер Италии сообщил, что встречался с известным активистом "желтых жилетов" Кристофом Шаленсоном, а также с представителями движения, которые намерены принять участие в выборах в Европарламент в мае 2019 года.

"Желтые жилеты" проводят регулярные акции протеста против французского правительства, стремясь привлечь его внимание к финансовым проблемам французов.