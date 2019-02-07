Белоруссия запустит собственное производство стрелкового оружия

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия создала собственное производство стрелкового оружия и намерена его экспортировать, сообщил журналистам в четверг в Минске госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась.

"Одна из задач - создание стрелкового оружия. Мы уже фактически вышли на финишную прямую, производство фактически запущено. В этом году, думаю, у нас уже появятся не опытные образцы, а серийно выпускаемые образцы боевого оружия и стрелковых боеприпасов", - сказал Зась перед коллегией Госкомвоенпрома Белоруссии.

По его словам, "это востребованная продукция и для наших Вооруженных сил, и для внешних рынков".

В свою очередь глава Госкомвоенпрома Роман Головченко пояснил, что в этом году начнется производство боеприпасов для стрелкового оружия - служебного и гражданского. "Сейчас мы заканчиваем формирование нормативной правовой базы для производства патронов к боевому оружию и собственно боевого стрелкового оружия", - сказал Головченко.