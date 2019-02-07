Главные новости
В РоссииВоенного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМДВ РоссииМедведев назначил нового главу РостуризмаВ РоссииСчетная палата не поддержала законопроект об устойчивом Рунете
В мире

Контактная группа по Венесуэле сосредоточилась на президентских выборах и гумпомощи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Международная контактная группа (МКГ) по Венесуэле на своем первом заседании в Монтевидео подвела итоги ситуации в стране и обсудила, как наилучшим образом помочь найти мирный путь к проведению новых президентских выборов при всех гарантиях, предусмотренных конституцией, говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"МКГ также признала гуманитарный кризис, который усугубляется с каждым днем, затрагивая миллионы венесуэльцев", - отмечается в документе, распространенном в четверг в Брюсселе.

Группа заявила о своей решимости мобилизовать дополнительную помощь в необходимых областях и координировать ее оказание в сотрудничестве со специальным представителем Управления ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Штейном.

"С этой целью МКГ через сопредседателей совещания продолжит необходимые контакты с соответствующими венесуэльскими участниками, а также с региональными и международными партнерами с целью: 1) установить необходимые гарантии для заслуживающего доверия избирательного процесса в кратчайшие сроки; 2) обеспечить срочную доставку помощи в соответствии с международными гуманитарными принципами", - говорится в сообщении.

МКГ объявила, что для реализации этих двух целей направит в страну техническую миссию.

Международная контактная группа снова соберется на министерском уровне к началу марта, чтобы подвести итоги, объявили в ЕВС.

Теги: Венесуэла

Новости по теме

В мире
Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеРада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине
При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателейПодробнее
 Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушенияТретий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения
По данным The Daily Telegraph, Сергей Федотов в последний момент отказался уезжать вместе с Александром Петровым и Русланом БошировымПодробнее
 Комитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 годаКомитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 года
Расследование возобновят на фоне победы Демократической партии на промежуточных выборах в КонгрессПодробнее
 США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"
Военные пока не подтвердили, что испытание прошло успешноПодробнее
Украина вышла из координационных органов СНГУкраина вышла из координационных органов СНГ
Киев продолжит работать над расторжением договоров, заключенных в рамках содружестваПодробнее
 РФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техникиРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники
Соглашение о госкредите подписано и прошло в Москве внутригосударственные процедурыПодробнее
 Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМДТрамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД
Выступая перед Конгрессом, он заявил, что вопрос о новом соглашении с участием Китая рассматривается, но решение еще не принятоПодробнее
 Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во ВьетнамеТрамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме
Пока встречу анонсировали группе телеведущих, официально о предстоящей встрече президент США объявит во время своего выступления перед КонгрессомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВоенного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМДВ РоссииМедведев назначил нового главу РостуризмаВ РоссииСчетная палата не поддержала законопроект об устойчивом РунетеВ РоссииВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ РоссииОтставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказанияВ РоссииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтении

Кинофестиваль Берлинале открылся в 69-й раз фильмом про домашнее насилие

Контактная группа по Венесуэле сосредоточилась на президентских выборах и гумпомощи

Росавтодор снял запрет на движение грузовиков по трассе М5 "Урал" под Самарой

Американский военачальник заявил о готовности США защищать дипперсонал в Венесуэле

Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играх

Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играхСудьба встречи, вынесенной в Ярославль, решилась в серии буллитов Подробнее

Боевики за сутки обстреляли пять населенных пунктов в Сирии

Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму

В БДИПЧ осудили Киев за решение не допускать на выборы наблюдателей из РФ

ООН назвала саудовские власти ответственными за убийство Хашкаджи

Хакеры взломали сайты посольств Венесуэлы в Мексике, Аргентине и Бразилии

Что произошло за день: четверг, 7 февраля

Сенатор Арашуков выступил в Мосгорсуде по-русски, Квачкова решили освободить из колонии, Украина закрепила стремление в НАТО в Конституции Подробнее

"ЛГБТ-сеть" заявила, что Чечню за два года покинуло более 150 геев и их родных

Глава Ингушетии опубликовал свой номер телефона для приема жалоб на чиновников

Два человека ранены взрывом гранаты на учениях в Новоульяновске

Суслик помог археологам найти клад в астраханской степи

Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМД

Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМДВашингтон должен уничтожить пусковые установки МК-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники, считают в военном ведомстве Подробнее

США насчитали в Центральноафриканской республике 175 инструкторов ЧВК "Вагнер"

Минэкономразвития предложило разрешить отзывать согласие на обработку персональных данных

Надежде Савченко отказали в регистрации кандидатом на выборах президента Украины

Макрон отменил участие в Мюнхенской конференции

Падение рынка акций РФ в четверг стало максимальным с начала года

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');