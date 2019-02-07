Контактная группа по Венесуэле сосредоточилась на президентских выборах и гумпомощи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Международная контактная группа (МКГ) по Венесуэле на своем первом заседании в Монтевидео подвела итоги ситуации в стране и обсудила, как наилучшим образом помочь найти мирный путь к проведению новых президентских выборов при всех гарантиях, предусмотренных конституцией, говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"МКГ также признала гуманитарный кризис, который усугубляется с каждым днем, затрагивая миллионы венесуэльцев", - отмечается в документе, распространенном в четверг в Брюсселе.

Группа заявила о своей решимости мобилизовать дополнительную помощь в необходимых областях и координировать ее оказание в сотрудничестве со специальным представителем Управления ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Штейном.

"С этой целью МКГ через сопредседателей совещания продолжит необходимые контакты с соответствующими венесуэльскими участниками, а также с региональными и международными партнерами с целью: 1) установить необходимые гарантии для заслуживающего доверия избирательного процесса в кратчайшие сроки; 2) обеспечить срочную доставку помощи в соответствии с международными гуманитарными принципами", - говорится в сообщении.

МКГ объявила, что для реализации этих двух целей направит в страну техническую миссию.

Международная контактная группа снова соберется на министерском уровне к началу марта, чтобы подвести итоги, объявили в ЕВС.