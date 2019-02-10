Тысячи человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Новой Зеландии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные эвакуировали около трех тысяч человек из района города Нельсон в Новой Зеландии из-за лесных пожаров, сообщила в воскресенье BBC News.

В Нельсоне ввели чрезвычайное положение. Власти ожидают, что пожары усилятся в воскресенье из-за ветра. По их оценкам, огонь достигнет "критически опасной точки". Представитель Нельсона в местном парламенте заявил, что около 70 тысяч человек находятся на грани опасности.

Сильные лесные пожары начались в Новой Зеландии шесть дней назад. Это сильнейшие пожары с 1955 года.