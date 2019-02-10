Посол США призвал Германию повысить расходы на оборону

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Планируемое ФРГ повышение расходов на оборону на 1,5% недостаточно, заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл.

"Не время для ослабления или разрушения НАТО. Россия стоит на пороге, и альянс необходимо укрепить", - сказал он в интервью немецкому изданию "Вельт ам зоннтаг", опубликованном в воскресенье.

Ранее представитель ФРГ при НАТО Ханс-Дитер Лукас передал генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу документ, в котором Берлин обязуется повысить расходы на оборонный комплекс.

Однако Гренелл напомнил, что "НАТО требует 2% процентов до 2024 года", а также отметил, что Берлин "по-прежнему не предоставил убедительного плана" по повышению расходов.

Ранее Великобритания, Франция и Германия официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном Instex. Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры.

Греннел назвал подобный подход "неуважением" политики Вашингтона. "Обходить американские санкции неразумно", - заявил дипломат в интервью другой немецкой газете "Франкфуртер альгемайне зоннтагсцайтунг".