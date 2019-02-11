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Повышение МРОТ на 22% может оставить без работы 125 тысяч испанцев

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Испании потребовало повысить минимальный размер оплаты труда в стране на 22% с января 2019 года, однако центральный банк опасается, что этот шаг уничтожит около 125 тыс. рабочих мест за текущий год, поскольку работодатели не выдержат увеличения расходов.

Как пишет агентство Bloomberg, социалистическое правительство Испании решилось на беспрецедентный экономический эксперимент с чрезвычайно высокими ставками. По мнению правящей партии, повышение оплаты труда подстегнет рост потребительских расходов и занятости, укрепит подъем экономики в целом.

Минимальный размер оплаты труда был поднят с 736 до 900 евро. Напрямую этот шаг затрагивает 8% рабочей силы Испании, или около 1,2 млн человек. По оценкам одного из крупнейших профсоюзов страны, косвенное влияние будет более широким - около 2,6 млн человек.

При этом компании уже вынуждены реагировать на него, в том числе повышением цен впервые за несколько лет.

Банк Испании признает, что нельзя с точностью сказать, сколько рабочих мест будет потеряно с учетом размаха изменений и высокой степени неопределенности. По мнению экспертов испанской счетной палаты AIReF, потери в 2019 году составят около 40 тыс. рабочих мест. Между тем испанский банк BBVA оценивает их выше - 160 тыс. в среднесрочной перспективе.

Уровень безработицы в Испании до сих пор остается вторым по величине в Европейском союзе после Греции, несмотря на существенное снижение: с 26,94% на пике, в январе-марте 2013 года, до 14,45% в IV квартале прошлого года.

Вместе с тем, повышение зарплат может подстегнуть испанскую инфляцию, которая по-прежнему отстает от общего показателя еврозоны: в Испании потребительские цены выросли в январе на 1%, в 19 странах валютного блока - на 1,4%. По оценкам Bloomberg Economics, инфляция в Испании в ближайшие 12 месяцев может усилиться на 0,4 процентного пункта, поскольку повышение расходов на оплату труда будет в значительной степени переложено на потребителей.

Средний уровень минимальной зарплаты в 22 из 28 стран Евросоюза, где он установлен, составлял в январе 924 евро в месяц - от 286 евро в Болгарии до более чем 2 тыс. в Люксембурге. В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре нет законодательно зафиксированного МРОТ.

Теги: Испания

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