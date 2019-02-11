Беспокойство из-за изменения климата в мире оказалось сильнее страха перед ИГ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Большинство респондентов из 26 стран мира считает изменения климата "главной международной угрозой", свидетельствует опубликованный в понедельник отчет американского научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC).

Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ - ИФ) заняла второе место в числе факторов, представляющих наибольшую опасность.

При этом представители восьми стран, включая Россию, Францию, Индонезию и Нигерию, назвали ИГ главной угрозой.

В число угроз некоторые опрошенные включили "влияние и воздействие РФ". Однако лишь в одной стране - Польше - респонденты вывели этот фактор на лидирующую позицию в списке (65%). В США аналогичного мнения придерживалась половина респондентов, отмечает радиостанция Deutsche Welle.

Между тем, число тех, кто рассматривает Соединенные Штаты как угрозу, возросло по сравнению с данными опросов за 2013 и 2017 годы. Наивысшим этот показатель оказался среди жителей Южной Кореи (67%) и Японии (66%).

Как пояснил радиостанции исполняющий обязанности директора PRC Джейкоб Пуштер, исследование вскрыло интересное гендерное различие: женщины во многих странах Европы и Северной Америки более обеспокоены угрозами, исходящими от ядерной программы Северной Кореи, глобальных изменений климата и ИГ, чем мужчины. Кроме того, растет осознание той опасности, которую могут представлять кибератаки, добавил исследователь.

Опрос проводился по телефону и в личных беседах с мая по июнь 2018 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек из 26 стран мира.