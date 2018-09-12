Эксперты ООН сообщили о трех случаях применения хлора в Сирии в 2018 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Применение хлора против мирного населения зафиксировано в трех случаях в Сирии с начала 2018 года, говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

Согласно документу, подготовленному Независимой международной комиссией по расследованию ООН, "чтобы вернуть Восточную Гуту под контроль в апреле, правительственные силы провели несколько ударов в густо населенных жилых районах. Эти удары включали применение химического оружия".

Так, "правительственные силы Сирии и (или) связанные с ними военизированные формирования провели серию сухопутных атак в Думе в Восточной Гуте 22 января и 1 февраля", говорится в нем.

"Обе серии атак были проведены примерно в 5:00 и 6:30 утра. В первой атаке 22 января ранения получили шесть детей, семь женщин и восемь мужчин, во второй - 1 февраля - ранены были три женщины", - продолжают авторы доклада.

По их данным, в обоих случаях жертвы атак и очевидцы, включая лечащий медицинский персонал, описывали схожие симптомы, которые включали респираторные проблемы, но не ограничивались ими: кашель, жжение в глазах, першение в горле и тошнота. "Очевидцы неизменно вспоминали характерный запах хлора. Некоторые очевидцы описывали запах, похожий на запах отбеливателя и бытовой химии, но более резкий", - отмечается в докладе.

Вместе с тем один из очевидцев рассказал, что когда он во время атаки узнал характерный запах хлора, он разбудил всех, кто был неподалеку, смочил одежду, чтобы использовать ее в качестве маски и покинуть пораженную территорию. Также после обоих инцидентов оказывавший помощь населению персонал применял для лечения симптомов медицинский кислород и бронхолитики, в том числе препарат сальбутамол, которые применяются при отравлении хлором.

В том, что касается вооружения, применявшегося в ходе атак 22 января и 1 февраля, эксперты комиссии изучили вещественные доказательства. Они пришли к выводу, что в обеих атаках применялись самодельные ракеты класса "земля-земля". Несмотря на то, что такой тип оружия используется многими действующими в Сирии силами, некоторые их особенности указывали на то, что они применялись именно правительственными войсками или связанными с ними военизированными формированиями. Те ракеты, о которых стало известно авторам доклада, были произведены кустарным образом - на основе иранских реактивных артиллерийских снарядов, переданных силам, подчиняющимся САР.

"Комиссия приходит к заключению, что в этих двух случаях правительственные силы и (или) связанные с ними военизированные формирования совершили военные преступления, применив запрещенное оружие и произведя неизбирательные удары в населенных мирными жителями районах Восточной Гуты", - говорится в докладе экспертов.

Помимо этого, по данным членов комиссии, хлор применялся 4 февраля в Идлибе.

"С правительственных вертолетов было сброшено, как минимум, две бочки с хлором в районе Талиль города Серакиба. Документальные и вещественные доказательства, изученные комиссией, подтвердили присутствие вертолетов на этой территории и применение двух баллонов для газа желтого цвета", - отмечается в докладе. В этой атаке, как минимум, 11 человек пострадали.

Экспертам удалось допросить 400 очевидцев в ходе работы над докладом, подчеркивается в нем.

В докладе указывается, что возможная наступательная операция в сирийской провинции Идлиб может создать катастрофический гуманитарный кризис.

Также, по данным экспертов, с начала этого года Сирия столкнулась с беспрецедентно высоким число перемещенных лиц. С начала этого года более миллиона сирийцев покинули свои дома и сейчас находятся в статусе внутренне перемещенных лиц, большинство из них живет в крайне тяжелых условиях.

В общей сложности за более чем семь лет конфликта в Сирии более 5,5 млн человек покинули страну, и еще более 6,5 млн пришлось покинуть свои дома в Сирии.