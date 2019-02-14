Сенаторы США предложили определить, является ли РФ "страной-спонсором терроризма"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Группа сенаторов США выступила в среду с предложение определить, может ли Россия считаться страной, поддерживающей терроризм.

В сообщении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, говорится, что сенаторы считают нужным "попросить госдепартамент определить, соответствует ли РФ критериям, позволяющим считать ее "страной-спонсором терроризма".

Кроме того, сенаторы призывают администрацию США подготовить доклад об активах президента РФ и еще один - об обстоятельствах гибели российского оппозиционера Бориса Немцова.

Члены сената просят восстановить работу специального фонда по оказанию поддержку "европейским странам, которые подвержены вмешательству в свои дела со стороны Кремля".

В документе говорится и о необходимости усиления подразделения госдепа, отвечающего за координацию действий при введении санкций.

Все эти предложения содержатся в законопроекте, переданном в среду на рассмотрение сената группой из пяти сенаторов - трех демократов и двух республиканцев.