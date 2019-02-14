В мире

Помпео обсудил с главой МИД Южной Кореи денуклеаризацию КНДР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в четверг обсудили вопрос денуклеаризации КНДР.

"Хорошая встреча (состоялась - ИФ) с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в Варшаве, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР", - написал Помпео в твиттере.

Также главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили укрепление трехсторонних отношений США, Южной Кореи и Японии и сотрудничество в Индо-тихоокеанском регионе.

В четверг в столице Польши завершается международная конференция по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, которую организовали Вашингтон и Варшава.

Теги: США, КНДР, Южная Корея

Новости по теме

В мире
Sky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении СкрипалейSky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
По информации телеканала, его настоящее имя - Денис СергеевПодробнее
 Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы МинюстаСенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста
Барру, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп, предстоит курировать, в том числе, работу спецпрокурора Роберта МюллераПодробнее
 Сенаторы США предложили определить, является ли РФ "страной-спонсором терроризма"Сенаторы США предложили определить, является ли РФ "страной-спонсором терроризма"
Они также призывают администрацию США подготовить доклад о гибели НемцоваПодробнее
 Продюсер BBC сообщил о постановочности сцен после предполагаемой химатаки в ДумеПродюсер BBC сообщил о постановочности сцен после предполагаемой химатаки в Думе
"Атака была, зарин не использовался. Все остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта", - пишет онПодробнее
США назвали победой решение международного суда по активам ИранаСША назвали победой решение международного суда по активам Ирана
Минфин страны внес в список санкций десять лиц и две компании из ИранаПодробнее
 Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФСенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ
Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах"Подробнее
 НАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityНАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity
После около 800 попыток связь с ним восстановить так и не удалосьПодробнее
 КНДР дала согласие на проверку ядерных объектов инспекторами МАГАТЭКНДР дала согласие на проверку ядерных объектов инспекторами МАГАТЭ
Комиссия получит доступ на ядерные и ракетные полигоны Северной КореиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 февраля6 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО6 фото
14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВзрыв в доме в Красноярске разрушил шесть квартирВ РоссииРосздравнадзор отозвал с рынка лекарство "Эреспал" из-за побочного эффектаВ РоссииПутин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодексВ РоссииСуд снял арест с имущества осужденного экс-министра УлюкаеваВ РоссииВ Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции СШАЭкономикаРомантические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млн

Забастовка транспортников не повлияет на работу Берлинале

Следы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке Москвы

Более 10 человек будут доставлены в полицию Подробнее

В полиции заявили об одном пострадавшем в конфликте у кафе на юго-востоке Москвы

Источник сообщил о массовой драке Подробнее

Помпео обсудил с главой МИД Южной Кореи денуклеаризацию КНДР

"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА

"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФАОтветная игра 1/16 финала пройдет через неделю в Леверкузене Подробнее

Бывший руководитель "Волго-Балта" отдан под суд за миллионные растраты

Глава СКР поручил разобраться с отказом Лановому в перелете в Ростов-на-Дону

Сотрудники авиакомпании "Победа" не пропустили артиста на борт самолета из-за размера ручной клади Подробнее

Sky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Sky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении СкрипалейПо информации телеканала, его настоящее имя - Денис Сергеев Подробнее

Кожемяко пригласил Жана-Мишеля Кусто помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме"

Глава МИД Венесуэлы объявил в ООН о создании группы против вмешательства в дела этой страны

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');