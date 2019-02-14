Помпео обсудил с главой МИД Южной Кореи денуклеаризацию КНДР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в четверг обсудили вопрос денуклеаризации КНДР.

"Хорошая встреча (состоялась - ИФ) с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в Варшаве, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР", - написал Помпео в твиттере.

Также главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили укрепление трехсторонних отношений США, Южной Кореи и Японии и сотрудничество в Индо-тихоокеанском регионе.

В четверг в столице Польши завершается международная конференция по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, которую организовали Вашингтон и Варшава.