Посол России усомнился в быстром искоренении наркоугрозы в Афганистане

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Афганистане Александр Мантыцкий сомневается в скором решении проблемы афганского наркотрафика.

"Безусловно, установление мира и стабильности в Афганистане должно привести к "оздоровлению" всех сторон государственной и общественной жизни. Однако вряд ли можно рассчитывать на скорое искоренение наркоугрозы", - сказал Мантыцкий в интервью, которое публикует в пятницу газета "Известия".

Он отметил, что в соответствии с последними исследованиями ООН доходы от культивации опийного мака составляют от 19% до 32% ВВП Афганистана, а деятельность, связанная с производством опия, создает до 590 тыс. постоянных рабочих мест.

"Быстро заместить этот экономический пласт легальным производством не получится. Тем не менее мир и стабильность в Афганистане - это первый шаг к решению многих его проблем", - добавил Мантыцкий.

Он подчеркнул, что афганский наркотрафик несет угрозу всему международному сообществу, включая Российскую Федерацию.

"Помимо вреда от самих наркотиков, большую опасность представляет взаимосвязь наркодоходов с финансированием террористических организаций. Такой фактор усугубляет и без того непростую ситуацию с безопасностью в регионе", - сказал дипломат.