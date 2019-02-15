Власти Японии начали работать над отменой краткосрочных виз для россиян

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В японском правительстве идут дискуссии о возможности отмены для граждан России краткосрочных виз, рассчитанных на пребывание на территории Японии на срок до 90 дней. Об этом сообщает в пятницу японское издание "Майнити" со ссылкой на источники.

Сроки возможной реализации таких мер пока неизвестны. Также, отмечает издание, данный вопрос должен быть проработан в министерстве юстиции и в Национальном полицейском агентстве Японии.

По информации "Майнтити", вопрос об отмене таких виз может быть затронут на Мюнхенской конференции по безопасности на встрече глав МИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова.

По правилам новой системы, в случае ее введения, гражданам России не потребуется виза в том случае, если они заранее зарегистрируют в японском консульском учреждении данные своего загранпаспорта.

Газета отмечает, что японское правительство планирует пойти навстречу желанию РФ отменить данный тип виз с целью продвижения переговоров о заключении мирного договора между Токио и Москвой.

"Майнтити" напоминает, что гражданам 68 стран и регионов не требуется японская виза в случае краткосрочного пребывания в Японии - в туристических или в деловых целях; однако России среди этих стран нет.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 10 сентября прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о смягчении визовых требований в отношении групп российских туристов с 1 октября.

По данным Национальной туристической организации Японии (JNTO), турпоток в Японию из России в первом полугодии 2018 года вырос на рекордные 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страну посетили почти 50 тысяч россиян. Из них примерно 70% - самостоятельные туристы.

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо.

Получение визы в Японию

Ранее сайт консульства Японии в Хабаровске сообщал, что туристы с 1 июня 2018 года смогут получать визу в Японию только по упрощенной схеме, так как прекращает действовать система выдачи виз, при которой гарантом выступала японская турфирма.

По данным дипмиссии, за прошедший год большинство въездных документов в Японию россияне запрашивали именно по новой схеме, при этом старая продолжала работать, что приводило к путанице в административных процедурах.

"Во избежание подобной ситуации согласно указанию МИДа Японии с 1 июня 2018 года прекращает действие система выдачи виз, при которой гарантом выступает

японская турфирма. Заявления на получение туристических виз принимаются только по системе "поездка, финансируемая за свой счет, без наличия гаранта", — говорилось в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, российские туроператоры отмечают положительное влияние этой перемены, потому что оформление визы через японского гаранта дороже. Единственная "сложность" для туриста в новой схеме заключается в том, что нужно взять справку из банка о состоянии счета, представить бронь в гостинице, программу пребывания в стране.

С 1 января 2017 года в России с целью упрощения визового режима была введена новая система выдачи виз без наличия гаранта для поездок, финансируемых за свой счет. За прошедший период времени по данной системе было подано большинство заявлений на получение туристических виз в японских дипломатических учреждениях в России.

Турпоток из России в Японию в 2017 году вырос на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составил 77,2 тыс. визитов в страну.