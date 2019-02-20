В мире

Нетаньяху отменил поездку в Москву

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на четверг визит в Москву, в рамках которого он должен был провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в среду газета Jerusalem Post.

По сведениям издания, глава правительства принял такое решение из-за внутриполитической обстановки в стране, однако официально причины отмены поездки не названы.

В заявлении сказано, что решение согласовано с российской стороной; в четверг утром Путин и Нетаньяху пообщаются по телефону и обсудят другую дату визита.

Во вторник в Кремле объявили, что переговоры Путина и Нетаньяху пройдут 21 февраля.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии", - сообщала пресс-служба Кремля.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль

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