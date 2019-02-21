Встречу Путина и Нетаньяху перенесли на 27 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства Израиля в РФ.

"В следующую среду, 27 февраля, Нетаньяху встретится с Путиным в Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее планировалось, что встреча лидеров состоится в Москве 21 февраля, однако накануне Нетаньяху вынужден был отменить ее из-за внутриполитической обстановки в Израиле.

В четверг по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор премьера Израиля с президентом России, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили ближневосточную проблематику, Нетаньяху также поздравил Путина с наступающим Днем защитника Отечества, сообщил офиса израильского премьер-министра.