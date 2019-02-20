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Из последнего оплота ИГ в Сирии вывезли несколько автомобилей с мирными жителями

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Несколько грузовиков, перевозящих мирных жителей, выехали из последнего оплота террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии, сообщает в среду агентство Associated Press.

В миреТеррористы из ИГ не захотели сдать без боя свой последний оплот на востоке СирииЧитать подробнее

По данным агентства, через гуманитарный коридор, используемый в последние несколько недель для эвакуации мирных жителей с удерживаемой террористами территории вдоль Евфрата, выехали как минимум восемь грузовых автомобилей. В грузовиках находятся дети, женщины и мужчины, отмечает агентство.

Пока неясно, скрываются ли среди эвакуируемых людей террористы ИГ, отмечается в сообщении. Курдские сирийские демократические силы подтвердили, что грузовики были предназначены для перевозки мирных жителей.

На территории, где находится поселение Багуз, могут скрываться порядка 300 боевиков ИГ, отмечает агентство. Помимо этого, там остается несколько сотен мирных жителей.

Теги: Сирия

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