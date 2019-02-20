Берлин проверит сообщения о выплате назначенных Гитлером пенсий в Бельгии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министерство труда ФРГ проверяет сообщения бельгийской прессы о том, что некоторые граждане Бельгии до сих пор получают из Германии пенсии за службу в войсках СС, сообщила представитель пресс-службы министерства Ярмила Шнайдер.

"Мы узнали об этом из многочисленных журналистских запросов, которые мы получили. Пока ничего не могу сказать, мы выясняем обстоятельства", - сказала Шнайдер в среду.

Во вторник бельгийская газета DeMorgen написала о том, что 27 пожилых граждан Бельгии, воевавших за нацистскую Германию, либо их наследники до сих пор получают пенсии "за лояльность, верность и послушание", назначенные по приказу Адольфа Гитлера в 1941 году.

DeMorgen пишет, что размер выплат составляет от 425 до 1275 евро (32 - 95 тысяч рублей).