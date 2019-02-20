Германия опровергла сообщения о выплате пенсий бельгийским эсэсовцам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министерство труда ФРГ оспорило публикации бельгийской прессы о том, что ряд граждан Бельгии до сих пор получает из Германии пенсию за службу в войсках СС, сообщает в среду Associated Press.

Минтруда уточнило, что всего 18 человек в Бельгии получают пенсию в связи с полученной во время войны инвалидностью, но "среди них нет бывших членов СС".

Власти Германии проверили эту информацию после того, как комитет по международным делам бельгийского парламента вынес решение, что "правительство Бельгии должно попросить Германию более не платить бельгийским пособникам нацистов".

В 1950 году руководство ФРГ приняло решение о выплате пенсий 4,4 млн человек, которые были квалифицированы как "жертвы войны". В 1998 году был принят закон, согласно которому пенсионных выплат лишались те, кто признан виновным в соучастии в "преступлениях против принципов гуманности".

По информации бельгийских СМИ, пенсии, о которых идёт речь, выплачиваются Германией по приказу еще от 1941 года, принятому в соответствии с решением Адольфа Гитлера.