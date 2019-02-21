Сенатор США Кардин объяснил Думе причину санкций в отношении депутата Резника

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американский сенатор Бенджамин Кардин направил в Госдуму письмо, в котором объяснил, что санкции в отношении депутата Владислава Резника были введены за его позицию по Крыму и Донбассу, а не за якобы имевшие место связи с мафией в Испании, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг.

В январе Володин дал поручение комитету Госдумы по международным делам добиться от США отмены санкций против Резника в связи с оправдательным вердиктом испанского суда.

"Мы получили ответ от сенатора Кардина, где он говорит о том, что решение в отношении Резника принято по причине его позиции, связанной с Крымом и Донецкой, Луганской областями, то есть за его политическую позицию", - сказал Володин.

"Но информация в отношении Резника была совершенно иная, и ее подхватили СМИ, дискредитируя его, а сейчас, оказывается, он за гражданскую позицию пострадал, и во многом здесь сыграла инициатива сенатора (Кардина). И сейчас извинений нет от нашего коллеги, а есть отписка, что он подпал под санкции за его позицию", - сказал Володин.

6 апреля 2018 года структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), опубликовала "черный список", в который вошли семь российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих. Среди тех, кто попал под санкции, был и депутат Владислав Резник.

Национальный суд Испании 18 октября 2018 года признал невиновными всех фигурантов, проходящих по так называемому громкому делу русской мафии об отмывании денег, полученных преступным путем. Оправдан был, среди прочих, и Резник.

Расследование дела предполагаемых членов "русской мафии" заняло 11 лет. Слушания в Национальном суде Испании в отношении 17 человек, в том числе депутата Резника, началось в феврале 2018 года. Этим людям в частности вменялось в вину создание незаконного объединения, отмывание денег и предоставление консультаций для российской преступной группировки "Тамбовская-Малышевская". В ходе процесса выяснилось, что эти люди не имеют каких-либо связей с Геннадием Петровым и Александром Малышевым, которые считаются лидерами этой преступной группировки.