Подросток из белорусских Столбцов начал давать показания по двойному убийству

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Подросток, подозреваемый в совершении двойного убийства в школе в Столбцах, начал давать показания, следствие устанавливает его мотивацию, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич в четверг.

"По этому уголовному делу проведен уже большой объем следственных действий. Практически картина происшествия нам ясна. Для следователей в настоящий момент главная задача выяснить не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло", - рассказал Носкевич после доклада президенту Александру Лукашенко. Главу СК цитирует госагентство БелТА.

"В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия", - отметил Носкевич.

Он сообщил, что следствием получена и иная информация, которая может пролить свет на мотивировку действий задержанного подростка. "С помощью имеющихся у нас научно-технических средств нами получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он перед тем, как пойти на этот шаг, тщательно подчистил. Фактически удалил все записи с мобильного телефона, а также с домашнего компьютера. Мы теперь этой информацией владеем", - сказал председатель Следственного комитета.

Он пока не стал раскрывать данную информацию в интересах следствия. "Но это в некоторой степени прольет свет на мотивировку его действий", - заявил Носкевич.

Двойное убийство в Столбцах

Как сообщалось, утром 11 февраля 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия. Кроме того, он нанес удары двум одноклассникам. Они были госпитализированы, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

В отношении подростка возбуждены два уголовных дела: об убийстве двух человек и о покушении на убийство.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый во время совершения преступления не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.