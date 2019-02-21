Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардера
В мире

Подросток из белорусских Столбцов начал давать показания по двойному убийству

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Подросток, подозреваемый в совершении двойного убийства в школе в Столбцах, начал давать показания, следствие устанавливает его мотивацию, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич в четверг.

"По этому уголовному делу проведен уже большой объем следственных действий. Практически картина происшествия нам ясна. Для следователей в настоящий момент главная задача выяснить не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло", - рассказал Носкевич после доклада президенту Александру Лукашенко. Главу СК цитирует госагентство БелТА.

"В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия", - отметил Носкевич.

Он сообщил, что следствием получена и иная информация, которая может пролить свет на мотивировку действий задержанного подростка. "С помощью имеющихся у нас научно-технических средств нами получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он перед тем, как пойти на этот шаг, тщательно подчистил. Фактически удалил все записи с мобильного телефона, а также с домашнего компьютера. Мы теперь этой информацией владеем", - сказал председатель Следственного комитета.

Он пока не стал раскрывать данную информацию в интересах следствия. "Но это в некоторой степени прольет свет на мотивировку его действий", - заявил Носкевич.

Двойное убийство в Столбцах

Как сообщалось, утром 11 февраля 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия. Кроме того, он нанес удары двум одноклассникам. Они были госпитализированы, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

В отношении подростка возбуждены два уголовных дела: об убийстве двух человек и о покушении на убийство.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый во время совершения преступления не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

Теги: Белоруссия, Столбцы

Новости по теме

В мире
Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космосВпервые в истории две женщины выйдут в открытый космос
Ими станут американские астронавтки - Кристина Кук и Энн МакклейнПодробнее
 Пассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звукаПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звука
Самолет попал в мощный воздушный поток и прилетел в Лондон почти на час раньшеПодробнее
 Трамп потребовал от КНДР значительных шагов в области денуклеаризацииТрамп потребовал от КНДР значительных шагов в области денуклеаризации
Только в этом случае США смягчат санкцииПодробнее
 Microsoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в ЕвропеMicrosoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе
На Западе эту хакерскую группировку связывают с российскими властямиПодробнее
Японский истребитель пропал с радаров в мореЯпонский истребитель пропал с радаров в море
Во время учебного полета на его борту было два человекаПодробнее
 Мать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропажеМать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропаже
Ранее газета The Sunday Times сообщала об ухудшении состояния экс-полковника ГРУПодробнее
 Польша начала строить канал через Балтийскую косуПольша начала строить канал через Балтийскую косу
Корабли смогут заходить по нему в польский порт Эльблонг, минуя РоссиюПодробнее
 Космическим туристам дадут облететь Землю по маршруту ГагаринаКосмическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина
Короткий маршрут позволит сократить срок подготовки в полету, сообщил Дмитрий РогозинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд12 фото
19 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардераВ РоссииГосдума приняла закон о паллиативной помощиВ миреПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звукаЭкономикаАвстрия высказалась в поддержку "Северного потока-2"

Всем фигурантам дела Baring Vostok предъявлено обвинение

Полицейские Татарстана предотвратили заказное убийство предпринимателя

В Магнитогорске ввели особый режим из-за участившихся пожаров

В действиях туроператора "Жемчужная река" не нашли состава преступления

Запуск юниорской хоккейной лиги в России запланирован на осень

Суд Петербурга отказал депутату Резнику в иске к Беглову о защите чести

Суд Петербурга отказал депутату Резнику в иске к Беглову о защите честиДепутата возмутили слова о том, что он якобы поддержал идею сдать Ленинград фашистам Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 февраля

Россияне в 2018 году заплатили за просмотр кино в интернете 5 млрд рублей

Калви отказался давать показания следствию до выработки адвокатами позиции

По словам защиты, обвинение очень расплывчатое и не содержит конкретики Подробнее

Полиция заинтересовалась мужчинами, станцевавшими лезгинку на дороге в Астрахани

В деле о пожаре на шахте Уралкалия с 9 погибшими появился пятый обвиняемый

Экипаж МКС в сентябре увеличится до девяти человек

В Брянской области осужден член наркокартеля, поставлявшего из Испании гашиш и марихуану

Подросток из белорусских Столбцов начал давать показания по двойному убийству

Два человека погибли в результате стрельбы в Мюнхене

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отдельном наказании главарей преступных сообществ

В Кремле отметили быструю реакцию ведомств на заражение московских детей дизентерией

Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космос

Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космосИми станут американские астронавтки - Кристина Кук и Энн Макклейн Подробнее

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok своей вины не признает Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');