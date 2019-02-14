В Белоруссии завели второе уголовное дело на школьника, устроившего резню в Столбцах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Еще одно уголовное дело завели на подростка, устроившего резню в школе города Столбцы в Минской области, сообщает в четверг Следственный комитет Белоруссии.

"По результатам первоначальных следственных действий дополнительно в отношении десятиклассника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство подростков, которые в настоящее время находятся на излечении, и иных лиц по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сообщили в СК.

Утром 11 февраля 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия. Кроме того, он нанес удары двум одноклассникам, которые госпитализированы, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

Для того, чтобы устновить его психическое состояние, решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает СК.