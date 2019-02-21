Apple и Goldman Sachs вместе выпустят кредитную карту

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Apple и Goldman Sachs Group планируют весной этого года выпустить совместную кредитную карту, использование которой откроет пользователям iPhone новые функции для управления финансами, пишет в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудники компаний начнут тестировать новую карту в ближайшие несколько недель, а официально она будет представлена позднее в этом году.

Apple и Goldman Sachs рассчитывают привлечь клиентов за счет предоставления владельцам новых карт дополнительных возможностей в кошельке Apple Wallett. В частности, они получат возможность ставить цели для расходов и отслеживать получаемые вознаграждения.

Новая карта будет использовать платежную систему Mastercard Inc., вторую по популярности в США после Visa. Для большинства покупок будет действовать кэшбэк в размере около 2%, отметили источники. По их словам, кэшбэк может быть более существенным при оплате сервисов Apple и покупке ее устройств.

Как Apple, так и Goldman Sachs ищут новые источники выручки, поскольку рост их ключевых операций застопорился, пишет WSJ.

Так, Apple активно развивает свои сервисы на фоне охлаждения спроса на iPhone. Компания рассчитывает увеличить выручку от предоставления услуг, включая стриминговые сервисы, ТВ и мобильные платежи, до $50 млрд к 2020 году.

Тем временем Goldman Sachs, столкнувшийся с сокращением выручки от торговых операций, запустил потребительский онлайн-банк Marcus в 2016 году.

Кредитная карта, которую банк планирует выпустить в партнерстве с Apple, станет для него первой. Бюджет, выделенный на этот проект, составляет $200 млн, сообщили источники.

Акции Apple теряют 0,6% на торгах в четверг, стоимость бумаг Goldman Sachs снизилась на 0,8%.