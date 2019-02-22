Президент Южной Осетии назвал условие переговоров с Грузией

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что готов к переговорам с новоизбранным президентом Грузии Саломе Зурабишвили, если Тбилиси подпишет меморандум о неприменении силы.

"Мы всегда говорили, что готовы к прямым переговорам с Грузией или через посредников. В первую очередь мы, конечно, хотим, чтобы посредником была Россия. Но в то же самое время есть главное требование с нашей стороны, которое грузинская сторона должна выполнить. Опять-таки речь идет о меморандуме о неприменении силы. Южноосетинский народ должен быть уверен, что у грузинской стороны есть ответственность перед мировой общественностью в виде этого меморандума и что они не будут применять военную силу против народа. Пока это не будет выполнено, нам не о чем говорить, даже если мы встретимся", - сказал А.Бибилов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

При этом он отметил, что на границе не прекращаются провокации с грузинской стороны, которые создают определенные неудобства южноосетинским пограничникам.

"Сейчас зима, и в это время года особо не попрыгаешь возле границ, не посидишь в палатке, поэтому пока там спокойно. А те провокации, которые все-таки случаются, носят "мелкопакостный характер". Ночью подходят к пограничному столбу и пытаются его свалить или скинуть табличку, инженерные сооружения. Понимаете, такого рода деятельность особо и не напрягает, но, конечно, создает определенные неудобства нашим пограничникам", - сообщил А.Бибилов.

"Увы, мы прекрасно с вами понимаем, как все провокации разворачиваются на 180 градусов и представляются в западных СМИ. Но мы к этому готовы, с нашей стороны все фиксируется", - подчеркнул президент Южной Осетии в беседе с изданием.