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Девятилетняя англичанка отдала все свои сбережения на восстановление Нотр-Дама

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Юная жительница Великобритании направила французскому фонду сохранения культурного наследия все свои скромные сбережения для восстановления собора Парижской Богоматери, сообщает в четверг телеканал BFM TV.

Девятилетняя англичанка прислала фонду письмо, в которое вложила около трех евро и записку.

"Дорогой народ Франции и Парижа, меня зовут Кэйтлин. Мне 9 лет. Я живу в Англии. Я слышала по радио о пожаре в Нотр-Даме, и я захотела помочь. Я знаю, что это не большая сумма, но ведь каждая капля имеет значение. Надеюсь, что восстановление не займет много времени, спасибо", - пишет девочка.

После пожара в Соборе Парижской Богоматери государственный фонд сохранения культурного наследия Франции запустил специальный сайт для сбора средств на восстановление Нотр-Дама.

Согласно данным французских СМИ, этот фонд уже удалось собрать около 170 млн евро. При этом пожертвования сделали более 17 тыс. иностранцев.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

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Нотр-Дам Франция

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