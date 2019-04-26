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Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа. Торжественная церемония прошла в пятницу в пекинском отеле "Дружба", решение о присвоении этого звания было принято университетом с согласия аттестационного комитета, диплом российскому лидеру вручил ректор вуза Ци Юн.

"Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба", - сказал российский лидер, принимая диплом.

Со своей стороны председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ему особенно "приятно вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу".

Университет Цинхуа - один из ведущих вузов КНР, основан в 1911 году, университет входит в состав девяти элитных вузов Китая "Лига С9".

Университет Цинхуа постоянно занимает первое место в Национальном рейтинге университетов КНР. Среди выпускников университета много знаменитых людей, в их числе два председателя КНР - Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

Китай Владимир Путин Си Цзиньпин

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