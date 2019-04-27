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Иранскому дрону удалось в деталях "рассмотреть" авианосец США в Персидском заливе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) смогли при помощи беспилотника успешно осуществить видеосъемку с близкого расстояния авианосца США в Персидском заливе, передает в субботу агентство "Тасним".

На видеозаписи можно рассмотреть палубу авианосца, персонал, а также самолеты нескольких типов, включая истребители-бомбардировщики F-18 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2C.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что в сообщениях не уточняется, когда именно был снят авианосец.

16 апреля США внесли КСИР в список террористических организаций. В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана объявил американские вооруженные силы в регионе спонсорами терроризма и внес Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в число террористических группировок.

Иран ВМС США

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