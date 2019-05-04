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США снова пригрозили Ирану санкциями за ядерную программу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти США могут ввести санкции в случае попытки расширения АЭС "Бушер", а также за вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду, объявили в Госдепе.

"С 4 мая помощь в расширении иранской АЭС "Бушер" за пределы уже существующего реакторного блока может спровоцировать санкции. Кроме того, передача обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду тоже может привести к санкциям", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

В нем поясняется, что такие меры призваны усилить ограничения, касающиеся иранской ядерной программы.

В США также призывают Тегеран "прекратить всю деятельность, угрожающую режиму нераспространения, в частности - обогащение урана. Мы не намерены терпеть действия, которые помогают продолжать проведение такого обогащения. Такие мы больше не будем допускать хранение в Иране тяжелой воды, произведенной сверх существующего лимита".

В Госдепе отмечают, что глава ведомства Майк Помпео принял меры, которые позволят "продолжить проекты, ограничивающие способность Ирана возродить ядерную программу, над которой он работал в прошлом".

США Иран

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