Поиск

Девять претендентов поборются за пост президента Казахстана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Казахстана в 18:00 воскресенья (15:00 по Москве) завершила прием заявлений от желающих побороться за пост президента страны.

Всего в ЦИК заявления на участие во внеочередных выборах подали девять претендентов.

Этап выдвижения проходил с 10 по 28 апреля.

"Таким образом, подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских объединений, в том числе четыре политические партии", - отметил в воскресенье зампредседателя ЦИК Константин Петров.

В числе баллотирующихся - действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией "Нур Отан".

Кроме того, в списке ЦИК: претендент на пост главы государства от республиканского общественного объединения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) писатель Садыбек Тугел; от федерации профсоюзов Казахстана экс-депутат, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов; от партии "Ак жол" - депутат мажилиса парламента Дания Еспаева; от партии "Ауыл" председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков; от Коммунистической народной партии Казахстана мажилисмен Жамбыл Ахметбеков; от общественного объединения "Халык демографиясы" (Народная демография) общественный деятель Жуматай Алиев; от республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" предприниматель, бывший депутат мажилиса парламента Казахстана Талгат Ергалиев; от общественного объединения "Национал-патриотическое движение "Улт тагдыры" (Судьба нации) политический и общественный деятель, журналист Амиржан Косанов.

В миреВ Казахстане назначены досрочные президентские выборыВ Казахстане назначены досрочные президентские выборыЧитать подробнее

Регистрация кандидатов в президенты продолжается, она будет завершена 11 мая.

Для регистрации кандидатом каждый претендент, в частности, должен собрать в свою поддержку минимум 118 тыс. 140 подписей избирателей в равной мере представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.

11 мая начнется предвыборная агитация кандидатов в президенты, которая завершится в 24 часа 7 июня.

В предшествующий голосованию день и в день голосования агитация прекращается.

Согласно Конституции, президент страны избирается совершеннолетними гражданами Казахстана на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Президентом может быть избран гражданин Казахстана по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в республике последние 15 лет.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.

19 марта этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке со своего поста. Полномочия президента республики перешли к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В начале апреля на 9 июня были назначены внеочередные выборы главы государства. Позже Назарбаев предложил выдвинуть на них кандидатуру Токаева.

Предыдущие, также внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в апреле 2015 года. Тогда победу одержал Назарбаев, тем самым сохранив за собой пост главы государства. Срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.

Казахстан ЦИК

Новости по теме

Новости

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Джо Байден назван самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов

Спецслужбы предупредили о риске терактов на курортах, подобных атаке на Шри-Ланке

Спецслужбы предупредили о риске терактов на курортах, подобных атаке на Шри-Ланке

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 апреля

В ЕС выразили сожаление из-за выхода США из договора о торговле оружием

В ЕС выразили сожаление из-за выхода США из договора о торговле оружием

В Испании пройдут досрочные парламентские выборы

Зеленский усомнился в потребности украинцев в российских паспортах

Зеленский усомнился в потребности украинцев в российских паспортах

Зеленский согласился обменять пленных в Донбассе по формуле "всех на всех"

Что произошло за день: суббота, 27 апреля

Зеленский опроверг сообщения турецких СМИ о его отдыхе на дорогой яхте

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');