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В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрировали женщину

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком Казахстана в субботу принял постановление о регистрации депутата мажилиса парламента (нижняя палата) Казахстана Дании Еспаевой кандидатом в президенты страны на предстоящие в июне внеочередные выборы главы государства, передал корреспондент "Интерфакса".

Еспаева была выдвинута кандидатом в президенты от демократической партии "Ак жол".

Как сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании, все документы, необходимые для регистрации Еспаевой кандидатом на предстоящие выборы, предоставлены в комиссию и полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

Она сообщила, что в поддержку Еспаевой собраны подписи 144 098 граждан, из них достоверными признаны 139 541.

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В предыдущих президентских гонках в Казахстане желание участвовать изъявляли женщины-самовыдвиженцы, однако ни одна из них не доходила до этапа регистрации Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты. Таким образом, Дания Еспаева стала первой женщиной в стране, которая получила регистрацию ЦИК в качестве кандидата в президенты.

58-летняя Еспаева имеет экономическое образование. В разные годы занимала руководящие должности в областных филиалах банков. С марта 2016 года является депутатом мажилиса.

В конце апреля ЦИК Казахстана сообщил о завершении приема заявлений от желающих побороться за пост президента страны. Всего в комиссию подали заявления девять претендентов.

Регистрация кандидатов в президенты будет завершена 11 мая.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

19 марта этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке со своего поста. Полномочия президента республики перешли к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В начале апреля на 9 июня были назначены внеочередные выборы главы государства. Позже Назарбаев предложил выдвинуть на них кандидатуру Токаева.

Предыдущие, также внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в апреле 2015 года. Тогда победу одержал Назарбаев, тем самым сохранив за собой пост главы государства. Срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.

Казахстан ЦИК

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