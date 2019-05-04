В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрировали женщину

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком Казахстана в субботу принял постановление о регистрации депутата мажилиса парламента (нижняя палата) Казахстана Дании Еспаевой кандидатом в президенты страны на предстоящие в июне внеочередные выборы главы государства, передал корреспондент "Интерфакса".

Еспаева была выдвинута кандидатом в президенты от демократической партии "Ак жол".

Как сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании, все документы, необходимые для регистрации Еспаевой кандидатом на предстоящие выборы, предоставлены в комиссию и полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

Она сообщила, что в поддержку Еспаевой собраны подписи 144 098 граждан, из них достоверными признаны 139 541.

В предыдущих президентских гонках в Казахстане желание участвовать изъявляли женщины-самовыдвиженцы, однако ни одна из них не доходила до этапа регистрации Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты. Таким образом, Дания Еспаева стала первой женщиной в стране, которая получила регистрацию ЦИК в качестве кандидата в президенты.

58-летняя Еспаева имеет экономическое образование. В разные годы занимала руководящие должности в областных филиалах банков. С марта 2016 года является депутатом мажилиса.

В конце апреля ЦИК Казахстана сообщил о завершении приема заявлений от желающих побороться за пост президента страны. Всего в комиссию подали заявления девять претендентов.

Регистрация кандидатов в президенты будет завершена 11 мая.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.