В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрировали женщину
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком Казахстана в субботу принял постановление о регистрации депутата мажилиса парламента (нижняя палата) Казахстана Дании Еспаевой кандидатом в президенты страны на предстоящие в июне внеочередные выборы главы государства, передал корреспондент "Интерфакса".
Еспаева была выдвинута кандидатом в президенты от демократической партии "Ак жол".
Как сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании, все документы, необходимые для регистрации Еспаевой кандидатом на предстоящие выборы, предоставлены в комиссию и полностью соответствуют предъявляемым требованиям.
Она сообщила, что в поддержку Еспаевой собраны подписи 144 098 граждан, из них достоверными признаны 139 541.
В предыдущих президентских гонках в Казахстане желание участвовать изъявляли женщины-самовыдвиженцы, однако ни одна из них не доходила до этапа регистрации Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты. Таким образом, Дания Еспаева стала первой женщиной в стране, которая получила регистрацию ЦИК в качестве кандидата в президенты.
58-летняя Еспаева имеет экономическое образование. В разные годы занимала руководящие должности в областных филиалах банков. С марта 2016 года является депутатом мажилиса.
В конце апреля ЦИК Казахстана сообщил о завершении приема заявлений от желающих побороться за пост президента страны. Всего в комиссию подали заявления девять претендентов.
Регистрация кандидатов в президенты будет завершена 11 мая.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.
19 марта этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке со своего поста. Полномочия президента республики перешли к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В начале апреля на 9 июня были назначены внеочередные выборы главы государства. Позже Назарбаев предложил выдвинуть на них кандидатуру Токаева.
Предыдущие, также внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в апреле 2015 года. Тогда победу одержал Назарбаев, тем самым сохранив за собой пост главы государства. Срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.