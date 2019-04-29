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Сотрудник разведки ОАЭ покончил с собой в турецкой тюрьме

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Один из сотрудников разведки ОАЭ, задержанных ранее в Турции, совершил самоубийство, сообщает в понедельник газета Daily Sabah.

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Отмечается, что мужчина покончил с собой в тюрьме в городе Силиври.

В середине апреля в Стамбуле задержали двух сотрудников разведки ОАЭ, которые позже признались, что занимались шпионажем. По данным турецких СМИ, один из задержанных связан с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

ОАЭ Турция Джамаль Хашкаджи

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