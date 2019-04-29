Scandinavian Airlines отменила более тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мультинациональная авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) была вынуждена отменить 1213 рейсов в аэропортах Швеции, Дании и Норвегии в понедельник и во вторник из-за забастовки пилотов, сообщает агентство Associated Press.

Забастовка пилотов продолжается уже четыре дня. В ней принимает участие не полный состав штата пилотов авиакомпании, а некоторые из них. Из-за акции сбилось расписание внутренних и международных авиарейсов во всех трех странах.

Планы порядка 110 тысяч пассажиров будут нарушены забастовками 29 и 30 апреля, отмечает агентство.

С марта профсоюз SAS Pilot Group, представляющий 95% пилотов компании, ведет переговоры с компанией о повышении зарплат. Очередная забастовка вызвана провалом этого процесса. Гендиректор SAS Рикард Густафсон призвал пилотов вернуться за стол переговоров, прекратив забастовку.

По подсчетам экспертов, забастовка пилотов ежедневно обходится SAS в 60-80 млн шведских крон ($6,3-8,4 млн).