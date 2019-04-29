Российских байкеров не пустили в Грузию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - МВД Грузии в понедельник подтвердило, что российских байкеров не впустили на грузинскую территорию на контрольном пункте пропуска "Казбеги".

"Гражданам России было отказано во въезде в Грузию на основании подпункта 3 статьи 11 закона о "правовом положении иностранцев и лиц без гражданства". В этой статье закона говорится, что иностранцу может быть отказано во въезде в Грузию, если он не предоставит информацию или предоставляет ложную информацию о своей личности или целях поездки", - говорится в сообщении МВД Грузии.

По информации российских СМИ, колонна из 30 байкеров - граждан России и других стран СНГ - направлялись через Грузию в Грецию в город Салоники, где на 1-2 мая назначен международный сбор байкеров.

В последние годы российские байкеры постоянно пытаются приехать в Грузию к 9 мая. Некоторым удается это сделать, однако нередки неприятные инциденты: местные жители останавливают российских байкеров и требуют снять с мотоциклов георгиевские ленты. В конфликты приходилось вмешиваться полиции.