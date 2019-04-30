Южная Осетия осталась без света

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Авария на линии электропередачи (ЛЭП) оставила без света жителей Южной Осетии, сообщил "Интерфаксу" во вторник гендиректор ГУП "Энергоресурс-Южная Осетия" Алан Габараев.

"Авария произошла на шестом километре участка Цхинвал-Дзау. На данный момент специалисты приступили к устранению аварии", - сказал Габараев. По его словам, работы планируется завершить к 19:00 по местному времени.

Южная Осетия полностью обеспечивается энергией за счет линии электропередачи, идущей из Северной Осетии через Рокский перевал. Это единственный источник электричества для республики.