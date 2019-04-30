В Южной Осетии восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Южной Осетии устранили аварию на ЛЭП, электроснабжение в республике восстановлено, сообщил "Интерфаксу" гендиректор РГУП "Энергоресурс" Алан Габараев.

Авария произошла на югоосетинском участке на шестом километре трассы Цхинвал-Дзау. Республика была полностью обесточена в течение четырех часов.

Южная Осетия полностью обеспечивается электроэнергией за счет ЛЭП из Северной Осетии через Рокский перевал. Это единственный источник электричества для республики.