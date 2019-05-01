Мэй отстранила от должности министра обороны Британии Гэвина Уильямсона

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона, сообщает канал Sky News.

По данным представителя Даунинг-стрит, на заявление которого ссылается канал, такое решение британский премьер приняла в связи с утратой доверия в его способностях занимать эту должность. Уильямсон занимал этот пост с ноября 2017 года.

"Тереза Мэй потеряла доверие к его способности служить (в ее кабинете министров - ИФ)", - передает канал со ссылкой на представителя правительства.

Новым министром обороны Британии назначена министр международного развития Пенни Мордонт.

По данным Sky News, увольнение Уильямсона связано с утечкой информации в СМИ после заседания Совет национальной безопасности Великобритании на прошлой неделе. На этой встрече было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.

После этого инцидента было запущено внутреннее расследование. По словам представителя Даунинг-стрит, Уильямсон был уволен из-за несанкционированного раскрытия информации.

В России Уильямсон запомнился скандальными высказываниями на фоне дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и высылки из Лондона российских дипломатов. В мае 2018 года, он заявил, что "России следует отойти в сторону и заткнуться".