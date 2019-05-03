Центризбирком зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Казахстана в пятницу приняла постановление о регистрации Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты страны на предстоящих в июне внеочередных выборах главы государства.

"Все документы необходимые для регистрации Токаева кандидатом на предстоящие президентские выборы предоставлены в ЦИК и соответствуют предъявляемым требованиям", - сказала на заседании секретарь ЦИК Сабила Мустафина.

За данное решение члены ЦИК проголосовали единогласно.

Центризбирком также постановил выдать К.Токаеву удостоверение кандидата в президенты Казахстана, опубликовать в СМИ прилагаемое сообщение о регистрации кандидатом в президенты республики.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.