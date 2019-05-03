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Самолет из Минвод запросил аварийную посадку в аэропорту Нур-Султана

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании SCAT запросил аварийную посадку в международном аэропорту Нур-Султана, сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь аэропорта Тлеген Абишев.

"Самолет авиакомпании SCAT, выполняющий рейс Минеральные воды - Нур-Султан, запросил аварийную посадку. Еще самолет не сел, примерно в 17:36 приземлится. Сейчас ожидаем", - отметил он.

По словам Абишева, "причину (аварийной посадки) не сказали".

Как отметил пресс-секретарь аэропорта, специалисты работают, готовятся.

Позже официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов сообщил "Интерфаксу", что самолет благополучно приземлился в аэропорту Нур-Султана. "Наши сотрудники находятся на месте", - сказал он.

SCAT - один из крупных авиаперевозчиков Казахстана. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании состоит из 21 борта производства США и Канады: Bombardier CRJ-200, Boeing 737-300/500/700-NG, Boeing 757-200 и Boeing 767-300, Boeing-737 MAX 8.

Казахстан Нур-Султан Минеральные воды SCAT

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