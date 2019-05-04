Поиск

Летевший с базы Гуантанамо Boeing 737 приводнился на реке в штате Флорида

Летевший с базы Гуантанамо Boeing 737 приводнился на реке в штате Флорида
Boeing 737. Архивное фото
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 737, на борту которого было более 140 человек, приводнился на реке Сент-Джонс недалеко от города Джексонвилл (штат Флорида), сообщает местный телеканал News4jax.

Согласно данным Департамента пожарной безопасности Джексонвилла, все пассажиры и члены экипажа живы.

"Слава Богу! Департамент пожарной безопасности сообщил мне, что на борту 737, приводнившегося на реке, 142 человека. Все живы и пересчитаны. Некоторые из них доставлены в больницу", - написал в твиттере ведущий телеканала Вик Миколуччи.

Телеканал уточняет, что на борту самолета находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа.

Отмечается, что лайнер летел с военно-морской базы США Гуантанамо на Кубе и заходил на посадку. Boeing 737 приводнился на реке Сент-Джонс в конце взлетно-посадочной полосы.

США

Новости по теме

Новости

Главы МИД Южной Кореи и США обсудили произведенные КНДР запуски

Минобороны Японии не увидело угрозы безопасности страны после запусков КНДР

Сеул пересмотрел заявление о запуске КНДР "ракет" малой дальности

Болтон проинформировал Трампа о запуске КНДР ракет малой дальности

Болтон проинформировал Трампа о запуске КНДР ракет малой дальности

Южная Корея сообщила о запуске КНДР нескольких ракет малой дальности

Южная Корея сообщила о запуске КНДР нескольких ракет малой дальности

Нидерланды выдали США подозреваемого в хакерстве украинца Иванова

В Сеуле заявили о запуске Пхеньяном ракеты малой дальности

Авиавласти девяти стран обсудили сертификацию систем Boeing 737 MAX

Гуайдо призвал продолжать оказывать давление на венесуэльских военных

США прекратят производить детали для F-35 в Турции в случае покупки Анкарой С-400

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');