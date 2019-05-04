Летевший с базы Гуантанамо Boeing 737 приводнился на реке в штате Флорида

Boeing 737. Архивное фото Фото: epa/vostock-photo

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 737, на борту которого было более 140 человек, приводнился на реке Сент-Джонс недалеко от города Джексонвилл (штат Флорида), сообщает местный телеканал News4jax.

Согласно данным Департамента пожарной безопасности Джексонвилла, все пассажиры и члены экипажа живы.

"Слава Богу! Департамент пожарной безопасности сообщил мне, что на борту 737, приводнившегося на реке, 142 человека. Все живы и пересчитаны. Некоторые из них доставлены в больницу", - написал в твиттере ведущий телеканала Вик Миколуччи.

Телеканал уточняет, что на борту самолета находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа.

Отмечается, что лайнер летел с военно-морской базы США Гуантанамо на Кубе и заходил на посадку. Boeing 737 приводнился на реке Сент-Джонс в конце взлетно-посадочной полосы.