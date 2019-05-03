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В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

Суд в Великобритании ранее приговорил основателя Wikileaks к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа в Австралии
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.

В миреБританский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмыБританский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмыЧитать подробнее

В заявлении группы, распространенном в пятницу на сайте Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН), отмечается, что Ассанж получил практически максимальный срок, предусмотренный законами Британии, за свое преступление. В то же время, правозащитники управления считают нарушение условий освобождения под залог незначительным нарушением.

Ранее сообщалось, что британский суд отправил основателя Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

В апреле этого года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

Ассанжу предстоит вновь явиться в суд, рассматривающий вопрос о его экстрадицию в США.

Великобритания ООН Wikileaks Джулиан Ассанж

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