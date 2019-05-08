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Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении санкций против производства металлов в Иране, сообщается в пресс-релизе Белого дома.

В документе отмечается, что цель указа - лишить Иран доходов, "включая доходы от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди. Речь идет о доходах, которые могут быть использованы для распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок, агрессивных действий в регионе и для военной экспансии".

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В документе отмечается, что цель санкций - блокировка в США активов людей, имеющих отношение к производству металлов в Иране. Имплементацией этих мер займется Минфин.

В частности, под санкции подпадают люди, "работающие в сфере производства железа, стали, алюминия или меди в Иране", а также физлица, контролирующие любую структуру, задействованную в данной сфере иранской экономики.

Также ограничительные меры коснутся людей, "о которых известно, что они участвовали, в том числе, до публикации этого указа, в существенных транзакциях по продаже, снабжению или передаче Ирану существенного объема товаров и услуг, имеющих отношение к производству железа, стали, алюминия или меди в Иране. Кроме того, санкции грозят и физлицам за покупку, продажу, транспортировку этих металлов, произведенных в Иране

Иран Дональд Трамп США

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