Палестинцы из Газы запустили в сторону Израиля десятки ракет

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Палестинцы из сектора Газа запустили в субботу утром около 50 ракет в сторону Израиля, сообщили в израильском военном командовании.

Как отмечается в сообщении Армии обороны Израиля в твиттере, десятки ракет были перехвачены системой "Железный купол".

More than 50 rockets have been fired at Israeli civilians over the last half an hour.



The Iron Dome Aerial Defense System has intercepted dozens of them. — Israel Defense Forces (@IDF) 4 мая 2019 г.

Тем не менее, в результате ракетного обстрела один человек получил ранения. Израильские военные в ответ нанесли несколько ударов по сектору Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже в субботу обсудит создавшуюся ситуацию с руководителями силовых структур.