Палестинцы из Газы запустили в сторону Израиля десятки ракет
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Палестинцы из сектора Газа запустили в субботу утром около 50 ракет в сторону Израиля, сообщили в израильском военном командовании.
Как отмечается в сообщении Армии обороны Израиля в твиттере, десятки ракет были перехвачены системой "Железный купол".
More than 50 rockets have been fired at Israeli civilians over the last half an hour.— Israel Defense Forces (@IDF) 4 мая 2019 г.
The Iron Dome Aerial Defense System has intercepted dozens of them.
Тем не менее, в результате ракетного обстрела один человек получил ранения. Израильские военные в ответ нанесли несколько ударов по сектору Газа.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже в субботу обсудит создавшуюся ситуацию с руководителями силовых структур.