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Палестинцы из Газы запустили в сторону Израиля десятки ракет

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Палестинцы из сектора Газа запустили в субботу утром около 50 ракет в сторону Израиля, сообщили в израильском военном командовании.

Как отмечается в сообщении Армии обороны Израиля в твиттере, десятки ракет были перехвачены системой "Железный купол".

Тем не менее, в результате ракетного обстрела один человек получил ранения. Израильские военные в ответ нанесли несколько ударов по сектору Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже в субботу обсудит создавшуюся ситуацию с руководителями силовых структур.

Израиль сектор Газа

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