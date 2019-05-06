В Палестине сообщили о прекращении огня в секторе Газа

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли в понедельник соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил в понедельник телеканал Al-Jazeera.

"Соглашение о прекращении огня вступает в силу в 4:30 утра в понедельник (время совпадает с московским)", - сообщили телеканалу источники в Палестине.

Израильская сторона не подтвердила сообщение о соглашении, однако, как отмечают наблюдатели, она также не подтверждала аналогичные договоренности ранее.

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе. Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".