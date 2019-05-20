Поиск

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Танки израильской армии на границе сектора Газа
Фото: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.

Палестинцы со своей стороны пообещали прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

В обмен на это Израиль расширит рыболовную зону в районе сектора Газа для палестинских рыбаков, а также позволит ввозить медикаменты в анклав.

В начале мая сообщалось, что Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Обострение отношений между Израилем и Палестинской автономией произошло накануне международного музыкального конкурса "Евровидение". С 4 мая по состоянию на 6 мая палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе. Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Группировка ХАМАС в июле 2007 года взяла под контроль сектор Газа в ходе военного конфликта с палестинским движением ФАТХ.

Группировка признана террористической Израилем, Канадой, США, Японией, ЕС. Это радикальное движение также запрещено в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан. Руководители этой группировки неоднократно посещали Москву.

Израиль Хамас

Новости по теме

Новости

В СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Все министры Австрийской партии свободы объявили об отставке

Что произошло за день: понедельник, 20 мая

Курц решил уволить главу МВД Австрии из-за скандального видео с вице-канцлером

Курц решил уволить главу МВД Австрии из-за скандального видео с вице-канцлером

В Китае не показали финал "Игры престолов" из-за торговой войны с США

Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Лидер арт-группы "Война" Воротников арестован в Германии

Премьер-министр Украины объявил о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Украины объявил о намерении уйти в отставку

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');