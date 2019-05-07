Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к коллегам из государств G7 и Европейского союза с призывом ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ украинским гражданам в Донецкой и Луганской областях (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках).

"И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным... Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также ЕС и других наших партнеров с призывом ввести новые санкции против России", - написал Климкин в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда" во вторник.

По его словам, эффективный ответ можно дать, только объединив усилия с международным сообществом.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей ЛНР первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области.

Миграционные службы ЛНР и ДНР также начали принимать документы от граждан для оформления по упрощенной процедуре паспортов РФ.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.