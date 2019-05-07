Поиск

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к коллегам из государств G7 и Европейского союза с призывом ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ украинским гражданам в Донецкой и Луганской областях (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках).

"И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным... Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также ЕС и других наших партнеров с призывом ввести новые санкции против России", - написал Климкин в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда" во вторник.

По его словам, эффективный ответ можно дать, только объединив усилия с международным сообществом.

В РоссииВ МВД сообщили о желании 86% жителей Донбасса получить гражданство РоссииВ МВД сообщили о желании 86% жителей Донбасса получить гражданство РоссииЧитать подробнее

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей ЛНР первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области.

Миграционные службы ЛНР и ДНР также начали принимать документы от граждан для оформления по упрощенной процедуре паспортов РФ.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

Украина Россия Донбасс

Новости

Против спикера Верховной рады возбудили дело о нецелевом использовании бюджета

Экс-главу France Telecom будут судить за травлю сотрудников и их самоубийства

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Новый парламент Эстонии решил не ратифицировать пограничный договор с Россией

Что случилось этой ночью: вторник, 7 мая

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Помпео подтвердил, что заявил Лаврову о неприемлемости "вмешательства" в выборы

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

Военная операция России в Сирии

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');