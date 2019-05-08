Путин поздравил украинцев с Днем Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил украинских ветеранов Великой Отечественной войны и весь народ Украины с Днем Победы, призвав беречь традиции братской дружбы и не допустить разжигания межнациональной розни.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отмечает: "Наш долг - отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии".

"Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе", - говорится в поздравлении Путина.

Президент РФ пожелал ветеранам Великой Отечественной войны "доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, а всем гражданам мира - благополучия".

Согласно сообщению на сайте Кремля, Путин также направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, глава государства поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркивает, что эта победа "является общим бесценным достоянием народов России и Грузии, которые вместе сражались против жестокого врага, и ценой огромных жертв спасли свою землю и мир от фашизма".

"Уверен, что, опираясь на славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, мы обеспечим конструктивное развитие российско-грузинских отношений, взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях", - отметил президент РФ.

Он пожелал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла, живущим в Грузии, доброго здоровья, благополучия и долголетия, а дружественному народу Грузии - мира и процветания.