Поиск

Семь венесуэльских политиков пойдут под суд за поддержку неудавшейся попытки переворота

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы привлекут к ответственности семерых представителей законодательной власти, которые на прошлой неделе поддержали неудавшийся военный переворот, организованный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщают в среду западные СМИ.

По данным изданий, соответствующее решение принял Верховный суд страны. Ожидается, что в отношении депутатов будет начато уголовное расследование. В частности, им будет предъявлены обвинения в измене родине и заговоре.

"Что будет дальше? Будет суд", - заявил глава Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

В миреВо время беспорядков в Венесуэле погибли пять человек, более 200 задержаныЧитать подробнее

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы также лишат депутатской неприкосновенности тех представителей законодательной власти, кто принимал участие в недавней попытке переворота.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Карлота", на котором лидер оппозиции Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.

На 1 мая Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако в итоге попытка переворота не увенчалась успехом.

Позднее Гуайдо в интервью газете The Washington Post признал, что при подготовке военного переворота были допущены ошибки, например, переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.

Массовые беспорядки в Венесуэле

9
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства Между тем, армия Венесуэлы, судя по заявлению министра обороны Владимира Падрино Лопеса, осталась на стороне МадуроРоссийские политики расценивают происходящие события как попытку госпереворота
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
Венесуэла

Новости по теме

Новости

Иран отказался от части обязательств по ядерному соглашению

Иран отказался от части обязательств по ядерному соглашению

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Китай объявил, что выдержит торговую войну с США

США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой

США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой

Помпео рассказал о цели неожиданного визита в Ирак

Коломойский захотел вернуться домой после инаугурации Зеленского

Что произошло за день: вторник, 7 мая

Власти ЕС возмутило сравнение председателя Евросовета с Гитлером и Сталиным

Власти ЕС возмутило сравнение председателя Евросовета с Гитлером и Сталиным

На Украине продлили арест российского журналиста Вышинского

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');