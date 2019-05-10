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Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на турецкие отели в этом году начали расти уже в низком сезоне, к высокому сезону они увеличатся минимум на 10-15%, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Средняя цена номера в отеле в Турции в марте 2019 года составила 63,3 евро, что на 4,6% больше, чем в марте прошлого года. В Стамбуле средняя цена за номер - 73,9 евро. В то же время, в Анталье размещение чуть подешевело - до 47,8 евро (-3%)", - сказали в АТОР.

В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%. "О повышении цен на этапе раннего бронирования сообщали и российские туроператоры. По их расчетам, летом 2019 года проживание в турецком отеле обойдется на 25-30% дороже, чем годом ранее", - отметили в АТОР.

В АТОР считают, что турецкие отельеры будут повышать цены, особенно для зарубежных рынков, поскольку хотят компенсировать потери в кризисные годы. На данный момент цены в турецких гостиницах все еще отстают от цен 2014-2015 годов.

"Повышение стоимости размещения в отелях Антальи на лето 2019 года уже составило как минимум 10%. Высокий спрос отмечен не только из России, Германии и Великобритании, но и из Польши, Австрии, Нидерландов и ряда стран Восточной Европы", - сказали в ассоциации.

В апреле турпоток в Анталью побил все рекорды предыдущих лет - курорт посетили около 1 млн иностранных туристов, что на 38% больше, чем в апреле 2018 года. Больше всего гостей приехало их России - 304,5 тыс. человек.

По данным министерства туризма и культуры Турции, с января по март страну посетили рекордные 319 тысяч российских туристов, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности с января по март в Турцию приехало почти 5,5 млн иностранных туристов, турпоток по сравнению с прошлым годом вырос на 4,3%.

Турция АТОР

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