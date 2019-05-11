Поиск

Глава МИД Эстонии собрался вернуть вторую "н" в написание Таллина за рубежом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал взяться за правильное написание за рубежом названия столицы государства.

Он был возмущен, когда узнал, что в названии Таллина в ряде зарубежных аэропортов на билетах пишут "Таллин" с одним "Н", тогда как на эстонском языке употребляют в названии два "Н".

"Если это утверждение верное, то это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами. Я не забыл, что по поводу этого второго "н" ещё во времена Вайно (Карл Вайно - первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978-1988 годах - ИФ) были ожесточенные споры", - написал глава МИД в социальных сетях.

Взяться за грамматику его подвигло письмо бывшего депутата парламента Тоомаса Алаталу также в социальных сетях.

Экс-депутат сообщил: "Я вчера прилетел из Джербы, и моим пунктом назначения был ТАЛЛИН. Когда я пару месяцев назад вылетал из Фуэртевентуры, пунктом назначения также был ТАЛЛИН. Написал об этом в министерство иностранных дел - никакой реакции. Поэтому до голосования на Генеральной ассамблеи ООН через путешественников по всему миру надо добиться, чтобы во всем мире знали, что столицей Эстонии является ТАЛЛИНН".

Вопрос о правильном написании поднимался и применительно к современной России. Здесь также считается правильным писать "Таллин" с одним "Н". Так, портал "грамота.ру" пишет, что "Согласно словарям и справочникам правильно: Таллин".

Примечательно, что при написании Тотального диктанта допускаются оба варианта.

Эстония Таллин

Новости

Что произошло за день: суббота, 11 мая

Боевики атаковали отель в контролируемом Китаем пакистанском городе

Боевики атаковали отель в контролируемом Китаем пакистанском городе

Личный адвокат Трампа назвал среди врагов президента США украинского депутата Лещенко

Военный переворот в Судане

Военный совет Судана призвал протестующих вернуться к переговорам

Суд в Киеве отклонил иск о запрете спикеру Рады подписывать закон об украинском языке

Суд в Киеве отклонил иск о запрете спикеру Рады подписывать закон об украинском языке

Россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу более 100 кг экстази

Россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу более 100 кг экстази

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в Тихий Океан

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

Адвокат Трампа не приедет в Киев из-за "врагов президента США" в окружении Зеленского

Адвокат Трампа не приедет в Киев из-за "врагов президента США" в окружении Зеленского

Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');