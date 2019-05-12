Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 мая

Белоруссия сможет восстановить свои потери от грязной нефти, бытовой газ взорвался в Ростовской области, главу МИД Эстонии возмутило отсутствие второй "Н" в названии столицы страны

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия восстановит график поставок нефти через Белоруссию к концу года. По словам источника "Интерфакса", страна сможет восполнить большую часть своих потерь от грязной нефти. В то же время он отметил, что к реальному ущербу, причиненному Белоруссии, можно отнести возможное повреждение оборудования на НПЗ, но необходимо разобраться в масштабах проблемы. Ранее Александр Лукашенко оценил потери от инцидента с поставкой некондиционной нефти в сотни миллионов долларов.

- Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку. По его мнению, дальнейшие отсрочки обойдутся стране значительно дороже. Президент США подчеркнул, что условия сделки будут хуже для КНР, если переговоры состоятся во время моего второго срока.

- Взрыв бытового газа произошел в Ростовской области. В результате инцидента два человека погибли, еще двое ранены, один из которых находится в тяжелом состоянии. Три квартиры оказались полностью разрушены, спасатели не исключают риск обрушения дома. В населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации.

- Новый глава МИД Эстонии собрался вернуть вторую "н" в написание Таллина за рубежом. Его возмутило, что в ряде зарубежных аэропортов в названии эстонской столицы на билетах пишут "Таллин". Согласно правилам русского языка, верным является написание с одной "Н".

- Советник Зеленского по вопросам обороны отверг смену курса "по отношению к войне с Россией". Он также отметил сохранение курса на вступление в НАТО, но заявил, что они "не обсуждали сроки".

- Марк Цукерберг высказался против разделения компании Facebook. По его мнению, те, кого заботит демократия, хотели бы существования компании, которая может вкладывать миллиарды в противодействие вмешательству в выборы. Цукерберг сделал это заявление после публикации в New York Times статьи сооснователя социальной сети Криса Хьюза, выступившего за разделение компании, так как Марк Цукерберг, по его мнению, обладает слишком большим влиянием.